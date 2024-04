Liverpool leidis Jürgen Kloppile järglase

Alates 2015. aasta sügisest Liverpooli peatreeneri toolil istunud Jürgen Klopp teatas jaanuarikuus, et lahkub käimasoleva hooaja järel ametist.

Kuigi järgnenud kuude jooksul seostati vabanevat ametikohta pikalt Leverkuseni Bayeri juhendaja Xabi Alonso ja Lissaboni Sportingu peatreeneri Ruben Amorimiga, siis reedel hakkasid Inglismaa ja Hollandi väljaanded järgemööda teatama, et Liverpool jõudis kokkuleppele 45-aastase Arne Slotiga.

BBC sõnul nõustus Liverpool hollandlase praegusele tööandjale Feyenoordile maksma 9 miljonit eurot kompensatsiooni. De Telegraaf väidab, et Feyenoord lükkas esimese pakkumise tagasi ning tegelik üleminekutasu jääb vahemikku 13,5 kuni 15 miljonit eurot.

Liverpool ja Slot pole lepingu üksikasjades veel kokkuleppele jõudnud, kuid The Athleticu teatel on kindel, et koos Slotiga siirduvad Inglismaale ka Feyenoordi abitreenerid Sipke Hulshoff ja Ruben Peeters.

Slot alustas treenerikarjääri 2016. aastal Hollandi esiliiga klubis Cambuur ja töötas enne Feyenoordi ka Ragnar Klavani kunagise koduklubi Alkmaari AZ-i juhendajana.

Feyenoordis asus Slot tööle 2021. aasta suvel ning oma debüüthooajal tüüris klubi Konverentsiliigas finaali. Möödunud hooajal krooniti Feyenoord 16. korda Hollandi meistriks ja tänavu võideti kodused karikavõistlused.