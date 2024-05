Ligemale 50 km/h kihutav Puusta ootab tugevaid olümpiatuuli

Kaks purjelauaklassi on üsna erinevad, iQFoil on paljudele ligitõmbavam, sest kiirused on suuremad ja vee kohal sõitmine näeb kihvt välja.

"See on atraktiivsem, meeldib rahvale rohkem. Ekstreemsem, kanname kiivreid, meil on sellised impact-vestid. Kui omavahel kokku paneme, on tagajärjed hullemad kui RS:X-iga. Noortele meeldib see ka palju rohkem," lausus Puusta ETV saates "Terevisioon".

"Meestel on maksimaalne kiirus kuskil 52 km/h. Kui ma ise vaatan, siis sõidan kuskil 48 km/h, maksimaalne on olnud 49 km/h. Need on kindlasti kõrgemad kui vanasti RS:X-iga."

Puusta sõnul oli tal huvitav uue võistlusklassiga kohaneda. "Jälle uus õppimine. Me ei olnud üldse kindel, kuidas seda seadistada. Asendid on kõik teistsugused," lausus ta.

"Ise pidid ka muutuma. Pidin raskem olema selles klassis. Hästi palju uusi noori on tulnud. Hästi paljud sportlased RS:X-ist proovisid, aga on selle tee siiski pooleli jätnud. Paljude jaoks on kaalu saavutamine olnud väga raske."

"RS:X-is oli ideaalkaal kuskil 57 kilo," jätkas eestlanna. "Siin on ideaalkaal naistel kuskil 72-75. Kui sõidame sprinti, mis on neljaminutiline sõit, siis külgtuules sa kiirendad kiiremini ja üldiselt oled võimeline kiiremini sõitma."

Puusta loomulikud mõõdud on pigem tagasihoidlikud ja ideaalkaaluni jõudmise ta välistab, kuid kosuda tuleb. "Aga eks ma ikka üritan jõusaali ja toitumisega. Aga tervislikkuse piires," sõnas mitmekordne olümpiasportlane.

"Ma olen kuulnud, et näiteks Hispaania sportlased, kes on lühemad ja on kaalus kiiresti hästi palju juurde võtnud, siis tegelikult on see nende tervise mõttes olnud väga halb. Arstid on soovitanud neil kaalust alla võtta, sest see on südamele liiga raske."

Puusta sõnul on iQFoilis niimoodi, et sprindisõitudes domineerivad pigem nooremad sportlased ja pikematel distantsidel hakkavad mängima kogemused. "Kogemus tuleb välja sellises klassikalises sõidus, kus sõidame 15-17 minutit. Kus tulevad kasuks purjetamise teadmised," lausus ta.

"Aga sprindis on just noored paremad, sest sõit on kiire ja strateegia mõttes pole palju otsuseid vaja teha. Tihti need noored, kes on üle tulnud, ongi ideaalkaalus olnud ja selle klassi valinud."

Pariisi olümpiaregatt toimub Marseille'i lähistel. Esikümnesse jõudmise eesmärgiks seadnud Puusta loodab tuulele. "Ma loodan, et Marseille's tuleb mistraal, mis on hästi tugev tuul. Kuskil 15 m/s," ütles ta.

"Kui tuul on keskmine, siis oskavad kõik sõita. Raskus mängib rohkem rolli. Aga kui tuul on tugev, siis pead tehniliselt varustust käsitlema, siis mulle tuleb kogemustepagas kasuks."

IQFoili sõidud algavad 28. juulil, medalid jagatakse 2. augustil.