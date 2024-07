Kaks korda esikümnesse jõudnud Puusta jätkab olümpial 13. kohal

Päeva esimeses sõidus oli eestlanna esimeses märgis 17. positsioonil, aga tõusis teiseks märgiks tervelt viie koha võrra kõrgemale. Seejärel pidi ta küll koha loovutama ja sai kirja 13. koha.

Päeva teises sõidus kulges Puusta 30-kraadises kuumas teise kümne alguses ja oli kolmandas märgis 13., kuid suutis seejärel kahest konkurendist mööduda ja lõpetada 11. kohal.

VIiendas sõidus teenis teise järjestikuse võidu Iisraeli sportlane Sharon Kantor ning Puusta pidi leppima 15. kohaga, seejärel oli eestlanna aga üheksas ja kümnes ning on seitsme sõidu järel pärast avasõidu disklahvi mahaarvamist 67 kohapunktiga 13. kohal.

Päeva kolmandas sõidus 17. koha saanud britt Emma Wilson on ülejäänud kuues sõidus olnud kas esimene või teine ning on seitsme sõidu järel vaid kaheksa kohapunktiga kindlaks liidriks, tugev päev on Kantori (25 p) tõstnud teiseks ning kaks kolmandat ja kaks neljandat kohta saanud itaallanna Marta Maggetti on 30 punktiga kolmandaks.

Pärast eelsõite pääseb liider otse medalisõitu, teine ja kolmas koht poolfinaali ning kohad neljandast kümnendani veerandfinaali.