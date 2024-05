Vassiljev enam Flora kaptenipaela ei kanna

Tallinna FC Flora peatreener Norbert Hurt kinnitas pühapäeval, et meeskonna uus kapten on kogenud ründaja Rauno Alliku, kes võtab selle rolli üle Konstantin Vassiljevilt.

Flora kohtus pühapäeval 100. korda toimunud Tallinna derbis Tallinna FCI Levadiaga ning andis hooaega võimsalt alustanud vastasele esimese kaotuse. Vassiljev sekkus 82. minutil pingilt ning teda tervitati valju vilekooriga.

"Eks seda otsustab rahvas ise. Mis mul ikka kommenteerida. Nii palju võin öelda, et kaptenistaatuse osas on otsus tehtud. FC Flora uus kapten on Rauno Alliku. Otsustasime mitte minna konflikti fännide ja rahvaga. Muus osas on Kostja meie mängija," vahendab Soccernet.ee peatreeneri sõnu.

Vassiljev külastas aprillis Õhtulehe taskuhäälingut "Kolmas poolaeg" ning rääkis möödunud aasta algul Eesti jalgpalli raputanud pildiskandaalist ja Venemaa sõjalisest kallaletungist Ukrainale.

Temalt küsiti, kas ta on sõjas Ukraina poolt. "Kui nad suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu. Kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Kui mõlemad pooled otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu," vastas Vassiljev. "See, mida inimesed tahavad kuulda, ei ole ju seotud sellega, mida mina arvan ja mõtlen. See ei tähenda, et olen ühe või teise poolt."

Kuula täispikka intervjuud Vassiljeviga siit.