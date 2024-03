Kivioja saavutas Miamis kümnenda koha

Kivioja ujus kaks kilomeetrit ajaga 28.56, sõitis seejärel 80 km rattaga ajaga 1:58.57 ning jooksis 18 km ajaga 1:10.27. Koguaeg 3:40.15 andis eestlannale hooaja avavõistlusel 10. koha.

"See oli üks huvitav võistlus," ütles Kivioja pärast võistlust. "Kui on ainult 20 inimest stardis, siis see tekitab olukorra, kus vahed lähevad suureks. Mu ujumise esimesed 500 meetrit olid head, aga siis jäin pundist maha koos ühe ameeriklannaga. Ratta alguses oli tunne hea ja liikusin ettepoole, aga kui päike loojus ja pimedaks läks, lülitus mu keha justkui välja ja ratta teine pool läks päris raskeks."

"Jooksus andis tunda, et hooaeg on veel varajane ja ma pole lihtsalt jõudnud veel teha piisavalt tugevaid jooksutrenne, sestap oli see korralik kannatamine," jätkas Kivioja. "Protokollis on tulemuseks kümnes, mis ei ole paha, aga ma ei ole oma sooritusega väga rahul. Samas pean meeles pidama, et ma ei ole veel oma tippvormis ka. Üldiselt oli hea kogemus ja mul on väga hea meel, et sain selle võimaluse siin võistelda."

Esikoha pälvis India Lee ajaga 3:27.12, teise koha sai Lucy Charles-Barclay (3:27.42) ja kolmanda koha Holly Lawrence (3:30.36). Meeste seas võidutses taanlane Magnus Ditlev ajaga 3:09.08. Talle järgnesid ameeriklane Sam Long (3:09.43) ja prantslane Mathis Margirier (3:10.08).

T100 Triathlon World tuuri teine etapp peetakse 13.-14. aprillil Singapuris.