Bundesliga liider päästis Bakuus napilt viigi, Liverpool lõi viis väravat

Jalgpalli Euroopa liigas peeti neljapäeva õhtul kaheksandikfinaalide avamatše. Kui Inglismaa kõrgliiga liider Liverpool saavutas kordukohtumiseks turvalise edu, siis Saksamaal esikohta hoidev Leverkuseni Bayer ei suutnud Aserbaidžaanis enamat viigist.

Pühapäeval koduliigas ülitähtsas mängus tiitlikaitsjat Manchester Cityt võõrustav Liverpool alistas neljapäeval võõrsil 5:1 Praha Sparta. Kaks väravat lõi Uruguay koondislane Darwin Nunez, ühe tabamuse lisasid maailmameister Alexis Mac Allister, Luis Diaz ja Dominik Szoboszlai.

Nunez on sel hooajal Liverpooli eest löönud 16 väravat ning lisaks jaganud 11 resultatiivset söötu. "Ta armastab nende mängijatega selle tiimi eest mängimist ja tal tuleb kvaliteeti kõrvadest välja," ütles hooaja lõpus ameti maha panev klubi peatreener Jürgen Klopp. "Kas ta on oma võimete absoluutses tipus? Ei. Kas ta suudab areneda? Jah. Kas ta on kogu aeg teistele võistkondadele ohuks? Jah."

Saksamaal esikohta hoidev Leverkuseni Bayer on kaotuseta püsinud juba 35 järjestikuses mängus, kuid suutis seeriat neljapäeval Bakuus jätkata üle noatera: kodumeeskond Qarabag läks vaheajaks juhtima 2:0, Florian Wirtz vähendas külaliste kaotusseisu minimaalseks 70. minutil ning viigi päästis Saksamaa klubile Patrik Schick matši teisel lisaminutil.

Tšehhi suurklubi Praha Slavia pidi võõrsil tunnistama AC Milani 4:2 paremust, AS Roma alistas Brightoni 4:0 ning sama skooriga sai Villarreali üle võidu ka Marseille. Benfica ja Rangers leppisid Lissabonis 2:2 viiki, Freiburg oli koduväljakul 1:0 üle West Hamist. Päev varem peetud kohtumises viigistasid Sporting ja Atalanta 1:1.

Korduskohtumised toimuvad 14. märtsil.