Leverkusen päästis kaotuseta hooaja seitsmendal lisaminutil

Kodumeeskond Dortmund läks pühapäevast mängu juhtima 81. minutil, kui Niclas Füllkrug saatis palli Marcel Sabitzeri pehmest tsenderdusest ühe puutega võrku. Pärast seda näidati Leverkuseni ründajale Victor Boniface'ile mitmeid mängijaid hõlmanud kähmluse järel punast kaarti, mille VAR seejärel siiski kollaseks muutis.

Kõigi jõududega viigiväravat jahtima läinud Leverkusen sai taaskord oma tahtmise ning seekord juhtus see 90+7. minutil, kui Florian Wirtzi nurgalöögist tulnud palli lükkas Dortmundi väravavahi Gregor Kobeli selja taha Josip Stanišic.

Leverkusen on nüüd sel hooajal kõigi sarjade peale püsinud kaotuseta kõigis 45 mängus, seejuures on viimasel ajal olnud palju mänge, kus Saksa meister on rongi alt välja tulnud päris lõpuhetkedel.

Neljapäevases Euroopa liiga mängus West Hami vastu tõi Jeremie Frimpong Bayerile viigipunkti 89. minutil, märtsi viimastel päevadel alistas Bayer 88. ja 90+1. minuti väravatest Hoffenheimi 2:1, kuu aja eest oli Leverkusen Euroopa liiga kaheksandikfinaalis Qarabagi vastu veel 90+2. minutil 1:2 kaotusseisus, aga võitis Patrick Schicki väravatest 3:2. Sealjuures oli Schick nädal varem võõrsil aserite vastu viigivärava löönud 90+2. minutil.