Siim Sukles: Ilvese sponsorite udustamine oli selgelt üle võlli

2007. aasta 18. jaanuaril vastu võetud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse 11. paragrahv sätestab, millistel tingimustel tohib reklaami või sponsorteavet edastada. Lihtsustatult ja üldistades võiks öelda, et rahvusringhääling on reklaamivaba, välja arvatud juhul, kui reklaam kaasneb suursündmuse ülekandeõigusega.

Aga mis üldse on reklaam? Eesti keele seletav sõnaraamat 2009 defineerib reklaami kahel viisil: toodete, teenuste ja ürituste avalik pilku ja meeli köitev tutvustamine tarbijate ligimeelitamiseks, teabe esitamine kellegi või millegi kohta sellele populaarsuse võitmiseks; tutvustust või teavet edastav kuulutus, kiri, plakat, videoklipp.

Jõuame küsimuseni, kust jookseb tänapäevases maailmas mõistlikkuse piir. Kui meie jalgpalli esindusstaadioni A. Le Coq Arenat tuntakse rahvasuus ka Lilleküla staadionina, siis näiteks Unibet Arena, varasema nimega Saku Suurhalli osas kõigile mõistetavat reklaamivaba sünonüümi polegi. Vähem või rohkem varjatud reklaami teeme igapäevaselt peaaegu kõik: firmariiete vältimine nõuab eraldi pingutust.

Kui naasta Kristjan Ilvese juhtumi juurde, siis tõesti – spordirõivad võiksid justkui kuuluda spordiülekandesse. Aga kas riided, mida keegi omas kodus kanda soovib, saavad olla kellegi teise otsustada? Lihtsaid ja häid lahendusi justkui ei ole.

Küsisime Ilvese kaasuses arvamust inimestelt, kes puutuvad igapäevaselt kokku nii sportlaste, sponsorite kui ka meediaga. Räägib Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.

"Minu esimene mõte pole mitte sponsorluse, vaid juhtimise kohta. Kui ERR-i toimetused suhtuvad sponsorlogode näitamisse erinevalt, siis on minu meelest tegemist juhtimisveaga. Avalik-õiguslikul ringhäälingul peaks olema ühtne seisukoht, kuidas ja mismoodi sponsorlogosid näidatakse.

Kui läheme nüüd konkreetsemalt Kristjan Ilvese juhtumi juurde, siis see on tegelikult nukker. Meil on olemas erasponsorid, kes usuvad sportlastesse ja investeerivad nendesse. Nagu me teame, siis spordis pole sajaprotsendiline õnnestumine kindlustatud. Aga avalik-õiguslikul ringhäälingul võiks olla natukenegi huvi anda tagasi neile, kes usuvad meie sportlastesse.

Minu meelest oli udustamine selgelt üle võlli. Kõiki logosid oleks võinud näidata. Siin tuleks talupojamõistus appi võtta. Agressiivne reklaam peaks ilmselgelt olema keelatud, aga kui ütleme Unibet Arena asemel Rocca Al Mare suurhall, siis see on nõme. Logod rinnaesisel on ikkagi loomulik asi," selgitas Sukles.

Renoveeritud Tallinna kergejõustikuhalli avamine. Siim Sukles (vasakul). Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kui oluline on erasponsorite roll Eesti spordis? "See on päris suur. Kui räägime tippspordist, siis erasponsorid moodustavad kogu liikuvast rahast 15-20 protsenti. Noortespordis on see arv väiksem," märkis EOK esindaja.

Mida mõtlevad aga sponsorid? Eesti tanklakett Alexela on nii spordis kui ka kultuuris nähtaval kohal. Toetatakse näiteks korvpallureid, ratsasportlasi ja talialade tegijaid. Mida arvab Kristjan Ilvese logode udustamisest Alexela suuromanik Heiti Hääl?

"On ilmne, et Eesti spordis ainult riiklikust rahastamisest ei piisa. Need sportlased, kes on maailma tippu jõudnud, nemad katavad kaks kolmandikku aastasest eelarvest isiklike toetajate arvelt. Kui riik ise tekitab olukorra, et sportlane peab oma toetajad häbenema, siis sellega riik ei soodusta spordi või kultuuri toetamist. Minu meelest on selline lähenemine väiklane," alustas Hääl.

"Reklaami mõiste vajab defineerimist. Ma saan aru, et rahvusringhääling ei peaks maksumaksja raha eest pesupulbrit reklaamima. Otsereklaami ei tohiks teha. Aga see, kui sportlasel on särgil sponsorlogod, siis selline see toode ongi. Sportlane koos oma toetajatega ongi see komplekt, mille tõttu uudis on valminud. Kui inimene televiisorisse tuleb, siis ta võib endale selga panna seda, mida õigeks peab. Nii et Kristjan Ilvese juhtumit ei saa otsereklaamiga võrrelda," arvab Alexela suuromanik.