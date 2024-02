Kulbin: ideaalne võistlus ei olnud, aga pean rahul olema

Tiirudes eksimatult tegutsenud Kulbin kaotas Otepääl teise kulla võitnud norralasele Kasper Kalkenbergile 37,4 sekundiga. "Ideaalne kindlasti ei olnud, oleks pidanud võitma, et ideaalne oleks," muheles Kulbin intervjuus ERR-ile. "Aga tiirudes väga rahul, et neli nulli lasin. Ühe korra varem olen elus seda teinud, aga individuaalis, kus see on mõnevõrra kergem. Sõit oli keskmine, ei midagi väga erilist, aga polnud ka kehv."

"Enne sõitu natuke staadionil hakkas [närv] tekkima, aga pigem pidas hästi vastu," lisas Kulbin.

Viimasest lasketiirust läks Kulbin teisena ära, edestades norralast Oliver Almi pisut enam kui 12 sekundiga. Finišis oli nende vahe aga vaid 1,4 sekundit. "Tiirust ära minnes olin üsna enesekindel, aga siis iga tõusu otsas vaatasin, et hakkab vaikselt tulema," kirjeldas Kulbin. "Aga ring oli õnneks piisavalt lühike ja kestsin ära."

Segateatesõidust ja tavadistantsist haiguse tõttu eemale jääma pidanud Kulbin naasis võistlusrajale teisipäeval, kui sai sprindis viienda koha. Kui rahul olla nende tulemustega, mis pärast haigust on õnnestunud kodusel MM-il teha? "Pigem pean rahul olema. Täna tegin enda parima, aga üks mees oli parem. Pigem olen rahul viienda kohaga ja tänasega," sõnas Kulbin.

Maailmameistriks tulnud 18-aastane Kalkenberg ütles, et see oli tema karjääris esimene kord, kui ta suutis nelja tiiruga võistluse möödalaskudeta läbida. "Täiuslik võistlus minu jaoks," õhkas ta. "Mul oli algusest peale väga hea tunne, läksin kohe juhtima ja tundsin end enesekindlalt."