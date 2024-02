Eesti laskesuusataja Neverov sõitis noorte MM-il esikümnesse

Neverov jättis kohe esimeses tiirus kolm märki üles, aga läbis järgmise puhtalt ning eksis kolmandas ja neljandas tiirus korra veel ehk tegi kokku viis möödalasku.

Omaealiste maailmameistriks krooniti prantslane Antonin Guy (1; 39.39,2), kes edestas 9,1 sekundiga norralast Kasper Kalkenbergi (2). Pronksi sai sloveen Pavel Trojer (1; +47,8). Neverov kaotas võitjale kahe minuti ja 57,7 sekundiga.

"Sõiduaeg on mul päris norm. Sa tead, et kui lased enam-vähem okeilt, siis oled kuskil lähedal," lausus Neverov. "Pärast esimest lamades mõtlesin, et midagi head ei tule. Aga siis järgmine laskmine tuli null, siis üks, siis veel üks. Siis võib-olla isegi ootasin [esikümne kohta]."

Ülejäänud eestlastest oli Armin Aun 44. (4; +6.26,9), Daniel Varikov 61. (5; +8.23,9) ja Frederik Välbe 70. (8; +10.00,7).

Enne võistlust:

Kokku läheb starti 114 laskesuusatajat, nende seas ka eestlased Armin Aun (number 21), Frederik Välbe (60), Jaroslav Neverov (71) ja Daniel Varikov (101).

Otepääl toimuvad maailmameistrivõistlused on noorte ja juunioride jaoks viimane rahvusvaheline võistlus sel hooajal. Kaheksal võistluspäeval astub Otepääl starti ligi 500 sportlast.

Maailmameistrid selguvad segateatesõidus, tavadistantsil, sprindis, ühisstardist sõidus ja teatesõidus ning seda nii noorte kui ka juunioride vanuseklassis.