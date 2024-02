Bayernile löödi teist mängu järjest kolm väravat, Bayer püsib tiitlikursil

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas sai pühapäeval teise järjestikuse kaotuse Müncheni Bayern, kui jäi võõrsil 2:3 alla Bochumile. Leverkuseni laupäevane võit tähendab, et nende edu tabeli tipus on tiitlikaitsjate ees suurenenud juba kaheksale punktile.