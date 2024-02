Kodumaale jõudnud Tomingas: selliste hetkede nimel ongi sport imeline

Eesti laskesuusakoondisele olid tänavused maailmameistrivõistlused märgilised, kui välja sõideti ajaloolisi tulemusi ning karjääri parimaid kohti. MM-i tipphetkeks jäi teatenaiskonna neljas koht. Tavadistantsil 14. tulnud Kristo Siimeri nimele kuulub nüüd Eesti meeslaskesuusatajate kõrgeim koht tiitlivõistlustelt. Mõistagi oli kogunenud lennujaama koondislasi vastu võtma hulk õnnitlejaid.

"Meile lihtsalt öeldi, et pange koondise fliis selga, sellega asi piirdus. Me aimasime, aga see on ikka päris korralik rahvas," rääkis Tuuli Tomingas lennujaamas. "Telefon on punane, olen üritanud kõigile vastata ja lugeda. Võtnud selle aja, et lugeda, sest selliste hetkede nimel ongi sport imeline."

Individuaalselt kahel korral esikümnesse sõitnud Tuuli Tomingase sõnul andis MM rohkelt enesekindlust, millega oli tal veel ka võistluste alguses palju probleeme.

"Eks ma olen päris suur enesekriitik ja ma arvan, et kui ma homme näiteks trenni lähen, siis ma leian midagi, mille kallal nokkida. Aga kindlasti olen ma ree peal tagasi. Kaks nädalat tagasi oli mu enesekindlus hoopis midagi muud, kui võiks olla ja väga raske oli ennast kokku võtta võistlusteks. Aga ma olen ülimalt rahul, et ma sellega hakkama sain," kinnitas ta.