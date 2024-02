Ermits tegi MM-il elu parima sõidu, Tomingas sai disklahvi

Kõik neli lasketiiru veatult läbinud Vittozzi krooniti individuaaldistantsil esmakordselt maailmameistriks. Itaallannal on nüüd täiskomplekt MM-i tavadistantsi medaleid, sest aasta tagasi Oberhofis teenis ta pronksi ja 2019. aastal Östersundis hõbeda.

Hõbemedali sai kaela sakslanna Janina Hettich-Walz (0; +20,5) ja pronksmedali prantslanna Julia Simon (1; +20,6). Esikolmikule järgnesid sakslannad Selina Grotian (0; +1.01,1) ja Vanessa Voigt (0; +1.06,2) ning prantslanna Lou Jeanmonnot (1; +1.10,6). Mullu maailmameistriks tulnud rootslanna Hanna Öberg lõpetas kolme möödalasuga 16. kohal (+3.12,8).

Regina Ermits eksis korra nii esimeses kui ka teises lasketiirus, aga läbis viimased kaks puhtalt, saavutades karjääri parima 13. koha. Kaotust võitjale kogunes kolm minutit ja viis sekundit. Ermitsa senine parim lõppkoht MM-i või MK-sarja arvestuses oli 20.

Tuuli Tomingas lõpetas kahe eksimusega 11. kohal, kuid kohe pärast finišeerimist ilmus tema tulemuse kõrvale tärnike ja pisut hiljem ta diskvalifitseeriti. Nimelt asetas Tomingas ühes püstitiirus kepid laskmise ajaks suusa alla.

"Tuuli astus suusakepi rihma peale, otsis paremat stabiilsust. Aga ta olevat seda suusa alla sättinud. Sellest on ka video. Kui viskad kepirihmad maha ja astud nende peale, siis see pole keelatud, üldjuhul sportlasi ainult hoiatatakse. Aga rihmade sättimine on keelatud. Tuuli kindlasti ei teadnud, et on selline reegel. Ma pole kuulnud, et keegi oleks selle eest maha võetud. Kui Tuuli oleks seda teadnud, siis ta poleks seda teinud," selgitas Eesti koondise treener Indrek Tobreluts.

Ülejäänud eestlastest sai Susan Külm kuue möödalasuga 62. (+7.18,0) ja Hanna-Brita Kaasik kümne möödalasuga 89. koha (+14.10,7).

Enne võistlust:

Šveitslanna Amy Baserga stardib esimese naisena Eesti aja järgi kell 18.10, Tuuli Tomingase stardinumbriks on teisipäeval 17, Regina Ermits läheb rajale 50., Susan Külm 73. ja Hanna-Brita Kaasik 90. sportlasena.

Eelmisel aastal saavutas Tomingas Oberhofi MM-il sel distantsil oma karjääri silmapaistvaima tulemuse, kui tegi kaks möödalasku ja lõpetas kuuendal kohal. Kaotust kulla võitnud Hanna Öbergile kogunes toona 2.23. Külm oli 59. ja Ermits 73.

Eestlannad on sel MM-il juba häid tulemusi näidanud, kui Tomingas sai pühapäevases jälitussõidus kümnenda, Ermits 24. ja Külm 27. koha. Kaasik teeb teisipäeval Nove Mestos teisipäeval oma MM-debüüdi.