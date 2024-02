Tomingas ja Ermits tegid suurepärase sõidu, võit Braisaz-Bouchet'le

Ühisstardist sõidus Pekingi taliolümpiamängudel kuldmedali võitnud prantslanna Justine Braisaz-Bouchet teenis Nove Mestos toimunud laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel oma esimese individuaalse kuldmedali MM-il, kui läbis kõik neli lasketiiru puhtalt ja lõpetas ajaga 34.37,2.

Prantslannale järgnes samuti puhaste paberitega läbinud itaallanna Lisa Vittozzi (+31,2 sekundit) ning esikolmikusse mahtus veel prantslanna Lou Jeanmonnot (+56,7), kes eksis esimeses lasketiirus korra, kuid oli ülejäänud laskmistel veatu.

28. kohalt startinud Tomingas eksis esimeses lamadestiirus korra, kuid läbis ülejäänud laskmised puhtalt. Temast kuue koha võrra eespool lähte saanud Ermits oli lamadestiirudes veatu, kuid eksis siis esimeses püstitiirus. Viimases tiirus ta enam mööda ei lasknud.

Tomingas võistles pärast viimast lasketiiru veel kõrgemate kohtade nimel, kuid ületas lõpuks joone kaheksandana, kaotades võitjale minuti ja 46 sekundiga. Ermits jõudis finišisse 12., kaasmaalasest kaheksa sekundit hiljem.

Enne võistlust:

Laupäeval naiste teatesõidus suurepärase neljanda koha teeninud eestlannad ütlesid pärast võistlust, et ei lase end heal tulemusel häirida ning et tähistamiseks on aega pühapäeva õhtul.

15 km tavadistantsil karjääri parima sõidu teinud Regina Ermits stardib pühapäeval ühisstardis kaheksandast reast stardinumbriga 22. Tavadistantsil üllatavalt diskvalifitseeritud Tomingas alustab kümnendast reast ning tema stardinumber on 28.

Esimesest stardireast saavad stardi tänavusel MM-il suurepäraseid tulemusi saanud prantslannad Julia Simon ning Justine Braisaz-Bouchet. Nende vahele jääb itaallanna Lisa Vittozzi. Nende taga ootavad sakslanna Janina Hettich-Walz, prantslanna Lou Jeanmonnot ning norralanna Ingrid Landmark Tandrevold.