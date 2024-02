Siimer: olen juba mitu korda õnnest nutnud

"Mul on praegu nii hea emotsioon. Olen nii mitu korda juba õnnest nutnud. Tore, äge!" olid 24-aastase sportlase esimesed emotsioonid pärast võistlust ERR-i intervjuus.

Kolm esimest tiiru läbis Siimer puhtalt, viimases tuli küll üks eksimus, aga lõpuosaga tõusis ta siiski veel mitu kohta kõrgemale.

"Hoidsin kogu aeg selle piiri peal, et haamrit ei saaks. Esimesed kaks ringi olid võib-olla rahulikumad. Siis vaatasin, et enesetunne on hea ja tiirudes ka õnnestusin," muljetas Siimer.

"Terve aeg oli mõnusalt tugev tunne. Sain kogu aeg oma sõitu teha. Mul ei olnud tugevamaid ees, kes mind ära kõrvetaks. Vahepeal noppisin sportlasi ja viimases tiirus jalg juba nii värises, et hea, et sealt üks tuli."

Kuidas oli tunne viimases tiirus? "Tegelikult oli rahulik, sest terve tiiru osa oli aeg asi kontrolli alla saada, hingamine normaliseerida. Ja siis mitte neid rumalaid vigu teha, nagu tavaliselt teen, et lähen rütmiga kaasa ja siis tulevad vead. Võtsin ühe lasu korraga ja nii ta läks."