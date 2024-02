Ermits: sellise olekuga on laskesuusatamist vahva teha

"Kohe alguses oli tunne, et see saab nii raske olema. Ühed kõige aeglasemad olud, kõigil oli aeglane suusk. Naudingust oli asi kaugel, aga finišis oli hea tunne. Nüüd saan nautida!" naeris Ermits.

Ermits läbis mõlemad lamadestiirud veatult, eksis siis esimeses püstitiirus ning sai puhtalt läbi ka viimasest tiirust. Finišis kaotas ta oma karjääri esimese individuaalse MM-tiitli võitnud prantslannale Justine Braisaz-Bouchet'le 1.56,7.

"Üleüldiselt ühe trahviga läbi tulla... lamades vaatasin ka, et kõik on jumala hea. Kogu olek, vaimne ja füüsiline pool kõik kokku: niimoodi on seda laskesuusatamist nii vahva teha," arvas Ermits.

Tavadistantsil 13. koha saanud ja naiskonnaga neljandaks tulnud 28-aastane tallinlanna ütles finišis, et mingi kindla kohaeesmärgiga ta MM-ile ei tulnud. "Olen ka varasemalt võistlusi vaadanud, mis koha üks või kaks trahvi vähem annaksid. Suuresti oli laskmise fookus. Mida võistlus edasi, seda rohkem vaatasin, et äkki tõesti see vorm kestab. Mind on aidanud, et ma tulemuse peale ei mõtle. Täna samamoodi, kuni viimase ringini ma ei mõelnud koha peale, vaid sellele, et teeksin enda hea soorituse," rääkis ta.