Hiilgava sõidu teinud Ermits: ma olin kogu võistluse enda peale pahane

"Ma olin kogu võistluse enda peale pahane, sest jätsin püstitiirus ühe märgi üles. Ma ei oska midagi öelda. Vahepeal tundub laskesuusatamine nii lihtne," ütles Ermits finišis ERR-ile.

"Teadsin, et kui ma ennast kokku võtan, siis suudan hästi sõita. Ausalt öeldes käsi värises, aga kuidagimoodi tuli välja. Ma ei oska öelda miks või kuidas. Esimene möödalask polnud nii hull, aga kui teine ka tuli, siis mõtlesin, et pagan-pagan, kaks eksimust on natukene liiga palju. Samas mõtlesin sellele, et kui jään kahe peale, siis võib veel midagi päästa."

Ermits on enda sõnul elu parimas vormis. "Nagu ma juba ütlesin, kui on selline vorm, siis on laskesuusatamine lihtne. Juba enne võistlust tundsin, et kõik on nii lahe ja tahan lihtsalt rajale minna. Võrdluseks oli detsembris kõik vastupidine. Toona ma ei tundnud ennast enesekindlalt, aga nüüd on päris hea olla!".

Ermits pääses teisipäevase tulemusega pühapäeval peetavasse ühisstardist sõitu. "Minu elu esimene ühisstart oli siinsamas Nove Mestos. Teist korda seda MM-il sõita... Mis ma oskan öelda, väga lahe!".