Tomingas: žürii otsus oli nagu noahoop südamesse

Tuuli Tomingas, täna on uus päev. Kas oled jõudnud eilse õhtu seljataha jätta?

Ikka, eks ta valus oli. Olin tegelikult siiralt rõõmus, enne kui see tärnike sinna taha ilmus. Otsus oli nagu noahoop südamesse. Aga täna on juba parem.

Otsuse põhjus oli see, et reeglite järgi ei ole lubatud asetada suuskade alla midagi ja žürii väitel olla sa seda justkui teinud. Ehk sinna olevat asetatud, mitte ei olevat see kepirihm sinna sattunud. Kuidas see sinu nägemuses oli?

Eile oli haruldane juhus, et plusskraadid hakkasid liikuma nulli poole ja matid hakkasid läikima, muutusid libedaks. Mul oli väga hea sõidutunne ja kerge närv ka sees, mis ei ole minu puhul väga tavaline. Et olen võistlusel nii närvis, et see hakkab laskmist segama. Mul oli tiirudes väga raske, pidin end väga kokku võtta, et märke tabada. Kui jõudsin teise tiiru, siis tundsin, et küünarnukk libiseb alt ja matt on jäässe läinud. Kui ma tulin viimasesse tiiru, siis mõtlesin, et lähen kindla peale välja - katsun leida väga stabiilse asendi. Mõtlesingi, et kasutan väga head kavalat nippi, mida olen eluaeg teinud, kui on selline situatsioon - et panen kepirihma suusa alla. Ei ole kunagi probleemi tulnud. Kui võistluse lõpetasin ja tärn taha ilmus, siis mul ei olnud õrna aimu ka, milles võib olla probleem.

Aga et see on keelatud tegevus - selle eest on väga ränk karistus. Kas sellest olid teadlik?

Kõigepealt käisin ringi, pea laiali otsas ja uurisin, milles võib üldse asi olla. Mõtlesin, et äkki on keegi esitanud protesti. Ikka teistega laskumisel võib tekkida momente, kus sõidad kellelegi suusa otsa ja keegi võib seda võtta olukorrana, mille eest saab protesti esitada. Mina kahtlustasin midagi sellist. Sain info, et probleem on kepirihmas. Viimase hetkeni arvan, et pääsen suurimast karistusest. Pigistatakse silm kinni ja saan hoiatuse, sest tegelikult ei ole sõnastatud reeglites, et otseselt kepirihm ei või olla suusa all. Seal on kepp või stabiilsust tagav asi.

Kindaid näiteks.

Jah, kepirihm ei ole otseselt välja toodud. Kui see otsus tuli, siis ma olin väga kurb.

Öösel said magada.

Mul on unega olnud probleeme ja väikesed unerohukesed aitavad viimasel ajal. Sain jah.

Said õpetust ja tarkust väga palju juurde.

Mitte ainult mina, vaid kõik sportlased ja treenerid, kes kuulsid selle otsuse langetamisest ja põhjusest, olid hämmingus. Keegi ei arvanud, et kohe eemaldatakse protokollist.