Zahkna: anti võimalus ja lasin mättasse ära kõik

Eesti paar võistles laupäeval edukalt ning Zahkna sai viimasele vahetusele minna üldarvestuses kuuenda kohaga. Paraku läks tal aga laskmine nässu ning Zahkna pidi pärast püstitiiru trahviringile minema.

"Ebareaalne püstitiir. Tunnen ennast päris kindlalt üldiselt, aga nüüd läksin..." ütles ta ERR-ile. "Nägin, et anti võimalus ja lasin mättasse ära kõik. Päris valus oli minna trahviringile, vaatasin, et kõik on läinud. Oli täiesti tuulevaikne, [lätlase Andrejs] Rasorgujevsiga tulin, tuules sain sõita ja tundsin kontrolli, aga ju siis kiirustasin. Hakkas aina mööda minema, eks ta siis tulekahju kustutamine oli. Aga kustutusvahust jäi väheks."

Siiski leidis Zahkna rajal lisakäigu ning tõstis Eesti finišis lõpuks kaheksandaks. "USA poiss hakkas lausa seda ukrainlast püüdma, siis läksin talle sappa ja nägin, et ringi alguses hakkas juba üle õla vaatama. Näha oli, et ta hakkas nüüd omavahel võistlema. Ma mõtlesin, et lähen püüan selle ukrainlase ise kinni siis. Keegi kaasa ei tulnud, sõit oli mega," kirjeldas Zahkna.

"Endal ka tunne, et oli päris hea sõit. Täna oli isegi üllatavalt hea, eriti just viimane ring, mehed tulid selg ees vastu. Tavaliselt ma olen ise selles rollis, kes üle õla vaatab ja lasb mööda mehi," lisas ta.

"Enesekindlus tuli üleeilsest võistlusest, kus nägin ringiaegu. Kui Susan esimese vahetuse andis mulle 14., siis tegelikult sain esimest ringi päris rahulikult sõita. Sõitsingi ukrainlasega, kelle viimases ringis ära võtsin. Nägin, et sain varu hoida," ütles Zahkna viimase suusasõidu kohta.

"Natuke realiseerisin seda enne püstitiiru esimeses vahetuses, viimane ring - ma ei tea, kuidas ta niimoodi välja kujunes, et jaksasin lähemal sõita. Tean, mis mu sõidutase on, aga täna jalalt jalale ring, kus tegelikult üheski kohas ei ole tõusuvarianti - see mulle sobib. Kui endal hoo sisse saan, siis tunnen, et praegu on nii, et saan päris suure hoo kätte," sõnas ta. "Kui teistel tuleb mingil kiirusel piiraja ette, siis mul natuke kerib edasi. Ei tea, päris hea."

Veebruari alguses toimuvad Tšehhis Nove Mestos maailmameistrivõistlused, aga Zahkna oleks valmis juba kohe võistlema. "Mitte küll laskmise osas, seda on vaja kindlamaks. Kaks nädalat on aega MM-ini, selle ajaga jõuab veel päris palju kurja teha. Hea meelega alustaks juba homme MM-iga, mul oleks kõik hästi," ütles ta. "Nüüd on palju nokitsemist, kas anda puhkust, ikkagi kolm võistlusnädalat on sselja taga. Sa võid ideaalplaani teha, aga ikka tuleb elu vahele."#