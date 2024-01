Viimsi suutis Tartu Ülikooli vastu visata vaid 24 punkti

Viimsi viskas avaveerandil vaid kaks punkti, viimati juhtus Eesti meeskondade osalusel see aastal 2013, kui KK Pärnu sai Tallinna Kalevi vastu toimunud kohtumises teisel veerandajal samuti kirja vaid kaks silma.

Järgmised veerandajad ei toonud Viimsile aga leevendust: poolaja võitis Tartu 41:8, nii kolmandal kui neljandal veerandajal viskas Viimsi kaheksa punkti.

Viimsi tabas 58 väljakult võetud viskest kaheksa (13 protsenti; kahepunktivisked 6/38, kaugvisked 2/20, vabavisked 6/9). 12 mehele võrdselt mänguaega jaganud Tartu Ülikooli resultatiivseimad olid 13 punkti visanud Hendrik Eelmäe ja Erki Urvik.

"Mängu eel pigem panime rõhu sellele, mida ise teeme," rääkis Delfi TV otseülekandes Tartu mängija Robin Kivi. "Kuna meil on pikk mänguseeria veel ees, oli tähtis, et rumalaid vigastusi sisse ei tuleks. Ajasime oma asja. Eesmärki ei pannud, et 50-ga võita, pigem oligi see, et mängu saatus hästi varakult ära otsustada, paljudele mängijatele mänguaega anda."

Tartu on tabelis 13 võidu ja kuue kaotusega neljas, Viimsile oli neljapäevane kaotus viie võidu kõrval 16.