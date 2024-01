Stefan Arand liitub esimese eestlasena veemoto tippsarjaga

Äsja Eesti aasta ringrajasportlase tiitli võitnud 20-aastane Arand sai kutse võistkonda pärast edukat debüüthooaega F2 klassi MM-sarjas, kus ta saavutas hooaja kokkuvõttes Rashed Al Qemzi ja Edgaras Riabko järel pronksmedali.

Team Vietnam Binh Dinh võistkonna esisõitjaks on mitmekordne maailmameister Jonas Andersson. "Sõlmisime uueks hooajaks lepingu Stefan Arandiga ja mul on väga hea meel, et ta sõidab meie meeskonnas. Usun, et meil sai kokku väga tugev võistkond," ütles rootslane pressiteate vahendusel.

Varupiloodi rolli täidab rootslane Johan Östberg, kes lõpetas möödunud hooajal F2 MM-sarjas seitsmendal kohal.

F1 MM-sari on veemotospordi ringraja tippklass. Paatide G-jõud ulatuvad kurvides kuni 6 G-ni ja võistluskiirused on üle 220 km/h. F1 MM-sarja tänavune hooaeg koosneb kaheksast etapist, millest esimene sõidetakse 23.-25. veebruaril Indoneesias.