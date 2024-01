Noorte olümpiamängudel osalevad esimest korda ka Eesti lumelaudurid

Varasematelt noorte taliolümpiamängudelt on Eestil ette näidata kuus medalit. Neli aastat tagasi Lausanne'is toimunud mängudel võitis freestyle-suusataja Kelly Sildaru Eestile ka esimese individuaalse kulla.

Tänavu võisteldakse 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude radadel. 70 riigist on kohal 1900 sportlast. "Aasta on alanud ju väga hästi. Meil on kaks medalit, kiiruisutamises üks ja iluuisutamises teine. Võib-olla meil tuleb samamoodi, meil on kaks kiiruisutajat ja kaks iluuisutajat Gangwonis kohal," lausus Eesti olümpiakomitee kommunikatsioonijuht Merili Luuk ERR-ile.

"Kui meil on üheksa spordiala, igal ühel võib olla tõesti väga suur võimalus õnnestuda, ükskõik millisel sportlasel. Ma ei julge isegi absoluutselt midagi arvata. Kui me sõitsime suvisele noorte olümpiafestivalile Mariboris, siis mõtlesime, et hästi tore oleks, kui me ühe medali saaks. Tulime tagasi kaheksaga."

Kolme sportlasega on Eesti esmakordselt esindatud ka lumelauaaladel. Meie ainsa lumelauakrossisõitjana osaleb mängudel 16-aastane Mai Brit Teder, kes üleeelmisest aastast treenib endise kahevõistleja ja lumelauduri Magnar Freimuthi käe all.

"Ma avastasin selle ala nii, et nägin seda telekas ja kuna mulle endale meeldis lumelauaga väga sõita ja slaalomit teha, siis leidsin väga õige treeneri - Magnari -, et alustada treenimist," ütles Teder.

Freimuth: "Mai Brit on praegu siin väga heas seisus, oleme väga hästi treenida saanud. Meil on kodus väga hea talv olnud, meil on kõik võimalused olemas olnud."

"Konkurendid on küll kõvad, aga me oleme nendega koos võistelnud, üllatusi kindlasti ei ole," jätkas ta. "Kohale tulevad meie lumekrossialal vähemalt viis tüdrukut, kes sõidavad maailma karikat. Tase on väga kõrge."

Gangwoni noorte taliolümpiamängud peetakse 19. jaanuarist 1. veebruarini.