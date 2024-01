Epeevehklemise Eesti meistriks tuli Lehis, meestest võidutses Priinits

Lehis alistas oma avamatšis turniiriks Maria Kverfeldi 15:6 ning teenis järgmises matšis Kristina Kuuse vastu 12:9 võidu. Veerandfinaalis kohtus ta Veronika Zuikovaga ning teenis 9:8 võiduga koha poolfinaalis.

Madalaskoorilises poolfinaalis alistas kahekordne olümpiamedalist 7:4 Kristiin Nilisiki, teenides sellega koha finaalis, kus ootas Erika Kirpu, kes oli enne seda alistanud nii Nelli Differti kui Irina Embrichi. Lehis teenis aga finaalis kindla 15:8 võidu ning tuli sellega Eesti meistriks.

"Võita on alati hea, aga päev ei olnud kindlasti kõige ilusam minu jaoks. Vehklemise poole pealt pigem näitas päev mulle väga palju nüansse, mille kallal on veel vaja tööd teha. Oli ilusaid hetki ja oli neid, mis näitasid, millega on nüüd vaja tegeleda, enne kui GP-etapp peale tuleb," sõnas värske Eesti meister ERR-ile.

"Tuli raskelt, väga raskelt. Ma kuidagi ei olnud väga enesekindel, lihtsalt üritasin jääda väga rahulikuks ja mõelda selle peale, kuidas saada üks torge veel. Tundub, et see täna aitas," ütles Lehis pingeliste matšide kohta.

Meeste turniiril teenis esikoha Sten Priinits, kes alustas võistlust 15:7 võiduga Martin Kuzovkovi vastu. Seejärel alistas ta 15:11 Jevgeni Blinovi ning sai veerandfinaalis Nikita Kozlovi üle 15:8 võidu.

Poolfinaalis alistas Priinits Mathias Murumaa 15:13 ning kohtus finaalis Filipp Djatsukiga, kes oli oma poolfinaalis alistanud Erik Tobiase 15:14. Finaalis jäi Priinits aga peale 15:9 ning võitis Eesti meistritiitli.