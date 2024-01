27. koha saanud Lisovskaja treener: ta peab rohkem tiitlivõistlustel võistlema

Kaunase jääl võitis naiste lühikava suursoosik Loena Hendrickx. Diiva staatuses 24-aastane belglanna kogus särava esitusega 74,66 punkti. Eelmise EM-i hõbe edestab vabakava eel oma nooremat koondisekaaslast Nina Pinzarronet pea viie punktiga ja tiitlikaitsjat, Gruusiat esindavat Ansatasiia Gubanovat 5,7 punktiga.

Esmakordselt tiitlivõistlusel uisutanud 19-aastane Eesti meistrivõistluste hõbe Nataly Langerbaur teenis kohtunikelt hooaja tippmargi lähedased 54,36 punkti ja pääsu vabakavale. Seitsmest elemendist andis ta ühe punkti ära kolmekordset flip'i hüpates, mille väljasõit polnud idealne, kuid ülejäänud elemendid tegi oma oskuste tasemel ära ja on lühikava järel 19. kohal.

"Üldiselt olen väga rahul, sest need on minu esimesed tiitlivõistlused. Pisikene närv oli ikka sees, aga kokkuvõttes tegin ära kõik, mis ma tegema pidin. Näitasin, mida oskan nii nagu trennis, nii et ma jään üldiselt rahule," ütles debütant.

Liialt närveerinud Kristina Lisovskaja ebaõnnestus kava alguses lutz'u hüpates ning ta pidi leppima 47,94 punkti ja 27. kohaga. Edasipääsust jäi puudu 2,14 punkti.

Kristinat juhendab ema Alina Škuleta-Gromova. "Täna ei läinud üldse hästi. Kristina jäi võrreldes oma lühikava rekordiga 10 punktiga miinusesse ja tal jäi sooritamata kaks elementi: üks hüpe ja teine piruett. Ta ei ole vist vaimselt valmis. Ta peab rohkem just tiitlivõistlustel võistlema," märkis Škuleta-Gromova.

Suure üllatusena ei jõudnud vabakavale eelmise EM-i neljas, Poola meister Ekaterina Kurakova, kes ebaõnnestus hüpetel ja jäi 25. ehk esimesena vabakavalt välja.

Otsustav medalivõitlus seisab naistel ees laupäeval. Nii ETV+ kui ka ERR-i spordiportaalis algab otseülekanne kell 13.00. Nataly Langerbaur tuleb loosi tahtel kohe esimesena jääle.