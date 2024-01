Langerbaur lühikava järel: lõpuks hakkavad tulemused tulema

"Üldiselt olen väga rahul, sest need on minu esimesed tiitlivõistlused. Pisikene närv oli ikka sees, aga kokkuvõttes tegin ära kõik, mis ma tegema pidin," ütles Langerbaur lühikava järel.

Debütant ise suurt pinget ei tundnud. "Pigem oli positiivne närv. Olin väga elevil ja siinne areen on väga uhke. Juba sellepärast tundsin tahet võistelda. Seni on minu tähtsaimad võistlused olnud juunioride GP-etapid, nii et sellega võrreldes on EM-i atmosfäär hoopis teistsugune. Kõik on palju uhkem ja suursugusem."

Sel hooajal isiklikke tippmarke tublisti nihutanud Langerbaur usub, et üha paremad tulemused on pikaaegse töö vili. "Kindlasti on see järjepideva töö tulemus. Oleme pikalt selle kallal vaeva näinud, nüüd lõpuks hakkavad tulemused tulema."

Millised on Langerbauri plaanid vabakavaks? "Püüan valmistuda nii nagu alati. Kavas mingit erilist muutust ei ole. Lähen sõitma kindlat kava," märkis uisutaja.

Naiste üksiksõidu vabakava algab laupäeval kell 13.00.