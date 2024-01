Häberli Rootsi mängu eel: tahame noori platsil näha

Jalgpallikoondis läks Küprosele ilma mitme põhimängijata, kes välisklubidest liituda ei saanud. Peatreener Thomas Häberli kaasas laagrisse siiski 25 mängijat, kellest lausa kümme teeksid praeguse seisuga koondisedebüüdi.

"Meil on palju uusi mängijaid, seega mõne jaoks kordasime vanu asju ja uute mängijate jaoks oli kõik uus. Me peame kõik ühele lehele tooma, et kõik teaksid, mis me teha tahame ja mis meie põhimõtted on," ütles Häberli. "Selles mõttes oli see laager eriline, aga nad said iga päevaga paremaks. See oli oluline. Ja tahame neid uusi nägusid platsil ka näha."

Juhendaja ütles, et on seni treeninglaagriga rahule jäänud. "Meil on siin fantastilised võimalused, head platsid. Mängijad on head tööd teinud, meil on hea nädal olnud. Kõik on terved olnud, kõvasti töötanud. Kõik on läinud nii, nagu tahtsime. Võime uhked olla," sõnas Häberli.

Koondis treenib Küprosel Paphose linna lähistel ning peab reedel Rootsiga maavõistlusmängu. Kohtumise avavile kõlab Stelios Kyriakides staadionil kell 20.

"Peame tiimina töötama, muidu läheb raskeks. [Rootsi] on tugev, neil on head individuaalsed oskused. Peame koos püsima, kõvasti võitlema ja kaitsma. Peame võimalusi saades kastis kliiniline olema ja väravaid lööma," ütles peatreener. "Aga põhiasi on see, et nemad ei skooriks. See on meie põhiteema."

Meeste koondise koosseis treeninglaagriks Küprosel:

Väravavahid

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Evert Grünvald (06.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

Ken Kallaste (31.08.1988) – klubita 59/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – klubita 47/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 13/1

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 5/0

Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 0/0

Andreas Vaher (15.04.2004) – klubita 0/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Georg Pank (01.03.2004) – JK Tallinna Kalev 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 155/26

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 112/17

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 30/2

Frank Liivak (07.07.1996) – klubita 25/3

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 13/0

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FCI Levadia 10/0

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora 4/0

Nikita Vassiljev (07.10.2003) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 1/0

Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 0/0

Nikita Mihhailov (20.06.2002) – Tallinna FC Flora 0/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – S.V. Zulte Waregem (BEL) 0/0

Ramol Sillamaa (17.10.2004) – KAA Gent (BEL) 0/0