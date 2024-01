Esimest korda A-koondisega liitunud Palumets: annan endast kõik

Eesti meeste jalgpallikoondis läheb laupäeval noore koosseisuga Küprosele treeninglaagrisse ning esimest korda meeste koondisega liitunud 21-aastane Kevor Palumets ütles ERR-ile, et noormängijate jaoks on talvine laager hea võimalus end näidata.

Eesti rahvuskoondis läheb nädalaks Küprosele, kuid teeb seda ilma mitme põhimängijata, kes välisklubidest liituda ei saa. Peatreener Thomas Häberli kaasas laagrisse siiski 25 mängijat, kellest lausa kümme teeksid praeguse seisuga koondisedebüüdi.

Üks neist on 21-aastane Kevor Palumets, kes on U-21 koondise kaptenipaela kandnud ning esindab Belgia kõrgliigas Zulte Waregemit. "Mäletan, et mõned aastad tagasi sain Eesti-Inglismaa mängul pallipoiss olla ja nüüd on võimalus oma riiki esindada. Väga uhke tunne," ütles ta.

Ta ütles, et tunneb end Belgia klubi juures hästi, kuid loodab lähiajal ka rohkem mänguminuteid saada. "Mänguaja mõttes ei ole olnud kõige parem aeg, aga kindlasti see treeningkeskkond ja võimalused on andnud väga suure sammu edasi," ütles Palumets. "Hooaja alguses mõned mängud duubliga, aga mu ambitsioon on ikkagi esindusmeeskond. Treenerid saavad sellest aru ja viimased kuu aega läks hästi, juba mõned minutid tulid."

Poolkaitsja ütles, et on A-koondisega liitumise eel enesekindel ja rahulik. "Aasta-kahega olen suuremaid mänge saanud klubitasandil. Olen nuusutanud. Mängusärinat veel ei ole, aga küll see jõuab tekkida," tõdes ta.

Palumets lisas, et põlvkonnavahetus on oluline, aga noored peavad siiski end esmalt tõestama. "Päris nii ei saa olla, et sa tuled ja võtad selle positsiooni. Pead ikkagi näitama, et sa väärid seda positsiooni. Vanus on tore küll, aga pead tõesti näitama, et väärid selle vanema mehe kohta. Praegu on hea võimalus näidata, annan endast kõik!" sõnas ta.

Eesti meeste jalgpallikoondis saab märtsis võimaluse pääseda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kui play-off'i poolfinaalis kohtutakse Poolaga.