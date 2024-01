Kallaste: noored on päris pikad, enamusele vaatad alt üles

Eesti meeste jalgpallikoondis läheb laupäeval noore koosseisuga Küprosele treeninglaagrisse ning 35-aastane äärekaitsja Ken Kallaste ütles ERR-ile, et märtsikuise play-off kohtumise eel on tähtsaim see, et koondislased oleksid terved ja saaksid heasse vormi.

Eesti rahvuskoondis läheb nädalaks Küprosele, kuid teeb seda ilma mitme põhimängijata, kes välisklubidest liituda ei saa. Peatreener Thomas Häberli kaasas laagrisse siiski 25 mängijat, kellest lausa kümme teeksid praeguse seisuga koondisedebüüdi.

Kallaste sõnul on noorte kaasamine õige lüke. "Millal siis veel? Eelmine aasta tegime suhteliselt samamoodi, igati õige käik. Treener näeb noori oma silmaga hooaja alguses, kui on aega," ütles äsja Tallinna FCI Levadiaga liitunud äärekaitsja.

Kogenud äärekaitsja ütles, et noored mängijad näevad füüsiliselt head välja, aga hinnangu saab anda alles pärast talvist treeninglaagrit. "Õnneks on noored poisid päris pikad, enamusele vaatad alt üles. Füüsilise poole pealt on see hea näide, tavaliselt oleme lühemapoolsed mängijad olnud. On hea näha, et noortel on head massi ja pikkus ja tundus, et hommikul kell üheksa nägid päris head välja. See on ainult hea näitaja nende puhul," ütles ta.

35-aastane Kallaste ütles, et motivatsiooniga jätkata probleemi ei ole. "Esiteks on tulemas koondisel üks tähtsamaid mänge. Ma arvan, et see on ka minu karjääri suurim mäng, kui saan sinna valituks. Kui terve elu oled sporti teinud, siis on sellist võitlust, himu ja tahtmist nii palju sees veel. Senikaua, kuni seda on, siis senikaua jätkan," sõnas ta.

Aga fakt, et treeninglaagris on suur osa mängijaid sündinud sel aastatuhandel? "Hingelt olen noor, ei tohiks probleemi olla," arvas Kallaste.

Eesti meeste jalgpallikoondis saab märtsis võimaluse pääseda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kui play-off'i poolfinaalis kohtutakse Poolaga.