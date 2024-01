Sappinen loodab naasta hilissuvel või varasügisel

Sappinen lõi Hõbepalli teeninud tabamuse märtsikuises EM-valikmängus Austriale. Seda hindas jalgpalliajakirjanike klubi möödunud aasta viiest koondisetabamusest kõige kõrgemalt ning ka Sappineni enda hinge rõõmustas värav uuesti.

"Tekitab seda tunnet, et tahaks juba väljakule tagasi ja tekitas ka selle tunde, et tegelikult algas valiktsükkel päris hästi," lausus Sappinen ERR-ile. "Suures pildis ei ole ju tähtis, et kuidas sa selle värava lööd, tähtis on, et sa lööd värava, aga ma arvan, et mingis mõttes on ka tore neid niimoodi reastada, et milline on kõige ilusam. Aga nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid arvamusi."

Augustikuus rängalt põlve vigastanud koondise esiründajal on selja taga operatsioon, taastumine kulgeb hästi, kuid aeglaselt. "Taastumine on läinud üldjoontes hästi, aga väga raske on ennustada, kuidas ta läheb edaspidi," lausus ründaja. "Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis ma loodaks hilissuvel-varasügisel, aga väga raske on tõesti praegu ennustada, peab vaatama, kuidas see taastumisprotsess läheb."

Märtsikuisest EM-i sõelmängust Poolaga jääb Sappinen seega kindlasti eemale, kuid usub, et ainult eelmise aasta kehvade tulemuste pinnalt ennustusi teha ei tasu. "See, mis oli halvasti, jäi juba eelmisesse aastasse, sealt on kindlasti kõigil väga palju õppida, teha vigade parandusi," ütles ta.

"Mina usun alati Eesti koondise võitu ja usun ka seekord väga. Üks mäng, kus on kõik võimalik ja ma tõesti olen juba praegu elevil selle matši suhtes. Ma loodan alati, et midagi suurt juhtub."

Naiste A-koondis lõi eelmisel aastal ametlikes mängudes kokku 16 väravat ning ilusaimaks valiti nende seast Lisette Tammiku löök Iisraeli võrku, mille eest samuti operatsioonist taastuv Tammik teenis Annika auhinna.