Lindpere: oleme väga lähedal millelegi, millest kõik on unistanud

Eesti rahvuskoondis läheb nädalaks Küprosele, kuid teeb seda ilma mitme põhimängijata, kes välisklubidest liituda ei saa. Peatreener Thomas Häberli kaasas laagrisse siiski 25 mängijat, kellest lausa kümme teeksid praeguse seisuga koondisedebüüdi.

Lindpere ütles, et kuigi põhimängijad kaasa tulla ei saa, siis noored on näljased ja tahavad kohtade eest võidelda. "Kui hooaja lõpus vaatasin mänge, siis noored, kes tulid väljakule, nägin väga palju positiivset. Nad on näljased, tahavad mängida, tahavad võidelda. Oli selgelt näha, et on mängijaid, kes tahavad reaalselt oma koha pärast võidelda," ütles abitreener. "See on paratamatus ja hea koht, kus vaadata täna juba tulevikku ja näha, mis tulevik lähiajal toob."

Lindpere liitus talvel jalgpallikoondisega, temaga koos hakkab Häberliga koostööd tegema ka Eesti viimaste aastate edukaim treener Jürgen Henn.

Lindpere sõnul on ta igas elemendis koondise tegemistesse kaasatud. "Nagu ikka abitreeneril on, aitan nõu ja jõuga. Kindlasti saan lisada midagi, mis on minu teadmised ja oskused ja võib-olla kogemus. See, millega olen igapäevaselt teinud mängijana tööd ja peale mängijakarjääri," ütles ta.

"Mina näen tegelikult seda, et olles mänginud paljude mängijatega, treeninud neid noortekoondises, olles aidanud neid karjääri jooksul, siis tegelikult on nad saavutanud selle hetkeseisu, kus me täna oleme - teist korda play-off'is ja väga lähedal millelegi, millest kõik on unistanud ja millele saab tähelepanu pöörata," sõnas Lindpere.

Ta ütles, et selleks aastaks on koondisel selge eesmärk ning nüüd on vaja teha korralikult tööd. "On 2024 ja kõik on hästi, alustame trennidega ja meil on väga kihvt ja suur eesmärk, siht ees. See ei ole pikk teekond, see on lühike aeg, millega tuleb võtta maksimum. Oleme positiivsed ja vaatame uut aastat sellega, et oleks rõõmu tunda aasta lõpus, kuidas oleme edasi liikunud," ütles abitreener.

Eesti meeste jalgpallikoondis saab märtsis võimaluse pääseda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kui play-off'i poolfinaalis kohtutakse Poolaga. Eestlastel oli ka 2012. aastal võimalus EM-ile pääseda, kuid kahe mängu kokkuvõttes jäädi Iirimaale jäädi kahe mängu kokkuvõttes 1:5 alla.