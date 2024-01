Tartus oli harrastuskorvpallurite pidu

"Tegelikult mängib [rahvaliigas] mitu eelnevalt Eesti meeste koondises olnud mängijat nagu Timo Eichfuss, Janar Talts, Silver Leppik. Kahjuks ei saanud nad erinevatel põhjustel tulla," lausus ürituse korraldaja Madis Šumanov ERR-ile.

Tähtede mäng on ennekõike šõuüritus ja sestap on väga oluline, et saalis tekiks õige atmosfäär. "See on vinge! Lähtume sellest, kuidas mulle endale meeldiks: et oleks kolmestevõistlus, pealtpanekuvõistlus - nagu tähtede mäng käib," ütles Šumanov.

"Tahtsin, et oleks hubasem saal - Tartu ülikoolis on mõnus Punane saal, kus on rahvast triiki täis. Äärtes on inimesed, kes istub maas, kes seisab püsti - see ongi mõnus efekt."

Šumanovil oleks hea meel, kui ka näiteks jalgpall ja võrkpall oma rahvaliiga tasandil midagi sarnast korraldaks. "Indu juurde neile! Kõik ajavad ju oma asja täiega. Muidugi soovin, et see nii oleks."