Selgusid aasta naissportlase nominendid

Aasta naissportlane 2023 nominendid on:

Nelli Differt, vehklemine

Eneli Jefimova, ujumine

Kristin Tattar, discgolf

Nendele kandidaatidele saab reedel kell 20 "Spordiaasta Tähed 2023" otsesaate ajal Kanal 2 eetris telefonihääli anda. Saadud hääled liidetakse esimeses hääletusringis saadud häältele.

Eestis on aasta sportlasi valitud 92 aastat, esimest korda anti aasta naissportlase tiitel välja 1967. aastal kui selle võitis kergejõustiklane Laine Erik. 2022. aastal valiti aasta naissportlaseks freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Kõige rohkem Eesti aasta sportlase tiitleid on pälvinud Erika Salumäe, kes on vahemikus 1983 kuni 1996 valitud Eesti parimaks koguni üheksal korral.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Aasta noorsportlase valivad ajakirjanikud ja organisatsioonid.