Suurmeistri normi jahtiv Narva: kavatsen nüüd täiskohaga malega tegeleda

"Ma arvan, et seda aastat võib nimetada murdeaastaks. Osaliselt sellepärast, et mul oli võimalus nii palju tugevatel turniiridel mängida. Varem ei ole võimalust olnud kätt proovida nii tugevate vastastega ja võimalust ennast nii palju tõestada," arutles Narva ERR-i aastalõpuintervjuus. "Aga kuna sellised turniirid on tihti iga kahe aasta tagant, näiteks maailma karikas ja Grand Swiss, olin ma kahe aastaga kogenum. Suutsin näidata, et võin vahepeal mängida tippudega samal tasemel."

Maailma naiste edetabelis on Mai Narva hetkel 49. kohal, järgmiseks eesmärgiks on suurmeistri normi täitmine ja mängima pääsemine absoluutsetele tippturniiridele.

"Ma arvan, et olen sellises vahepealses staadiumis. Kavatsen nüüd veeta rohkem aega malega. Enne siiski töötasin täiskohaga, nüüd prooviksin tegeleda malega täiskohaga," arutles Narva. "Käin niigi nii paljudel võistlustel ja mõtlesin, et oleks mõttekas tegeleda malega kogu aeg. Prooviks saada paremaks, õpiks malet ja et see kajastuks ka turniiridel. Et ma päriselt tegelen avangutega ja lõppmängudega."

"Minu treener on Jaan Ehlvest, kellega oleme teinud koostööd kolm aastat. See algaski järsku, ta nägi vist minus potentsiaali. Alustasime aeglaselt, paar korda nädalas, aga järgmisel aastal, 2021 oli mul maailma karikaturniir, kus ta hakkas mind rohkem treenima, siis vaatasime juba iga päev," jutustas Narva koostöö algusest. "Pärast seda võib-olla mitu korda nädalas midagi vaatasime. See ei olnud alati nii intensiivne, mõnikord pool, mõnikord poolteist tundi päevas. Aga jah, alates 2021 on koostöö olnud stabiilne ja järjepidev."

Jaan Ehlvest Autor/allikas: Kristjan Teedema/Eesti Meedia/Scanpix

Tipus on alati kitsas ja seal olemise eelduseks on sageli kindel inimtüüp. "Ma arvan, et maailma tipus on enamjaolt sellised mängijad, kes on suhteliselt enesekindlad ja võib-olla ka agressiivsed. Aga ma tean siiski ka palju mängijaid, kes on rahulikud ja ei näita üldse mingeid emotsioone välja, lihtsalt üritavadki mängida nii head malet kui suudavad. Ma arvan, et tüpaažilt ma olen pigem selline inimene," mõtiskles Narva.

"Mul ei ole oluline iga hinna eest võita, ma lihtsalt lähen mängule nii, et üritan anda endast parima. See kõlab lihtsalt, aga see on põhimõtteliselt kõik, mis on minu kontrolli all. Sest see avang, mis tuleb, milline mu vastane on ja milliseks meie mäng kujuneb, ei ole minu kontrolli all. Väga palju oleneb ka vastaseks. Minu tüpaaž on mängida nii head malet, kui suudan, olenemata vastasest."

***

