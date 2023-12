100 spordihetke | Suusataja Andrus Veerpalu

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. Seekordse loo peategelane on kahekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Andrus Veerpalu.

Enam kui kümnendi oli Andrus Veerpalu ideaalse Eesti spordimehe võrdkuju. Rääkis vähe, aga tegi palju. Aastaid hiljem selgus, et tegi liigagi palju.

Aga enne seda tekitas Veerpalu koostöö treener Mati Alaveriga tunde, et imet ongi võimalik tabada.

2011. aastal varises see ideaalmaailm kokku. Veerpalu dopingutesti A-proov sisaldas liiga palju kasvuhormooni. "Tahan paluda vabandust kõigi pöidlahoidjate ja lähedaste ees, kes on pidanud viimasel nädalal närvipinget taluma," ütles Veerpalu toona. Rahvusvahelises spordikohtus sai Veerpalu paar aastat hiljem võidu, aga Suure Spordimehe kuvand polnud enam endine.

2019. aasta Seefeldi maailmameistrivõistlustel paljastas Austria politseioperatsioon valemängijad, sealhulgas eestlased. Veredopingu-afääris jäi treenerina süüdi ka Andrus Veerpalu. Napisõnalisest Veerpalust sai vaikija.

Andrus Veerpalu tõus ja langus on valusalt hingelõikav. Me ei unusta tunnet, mida kogesime teleri ees, kui olime Andruse kuldmedalite tunnistajaks. Sama raske on unustada vaikust, mille vääriliseks nüüd Veerpalu avalikkust peab.