HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2023" rahvahääletus

Laureaadid tehakse teatavaks 29. detsembril Alexela kontserdimajas toimuval "Spordiaasta tähed 2023" auhinnagalal.

Rahvahääletust ootab ees oluline muudatus. Nimelt saab naissportlase ja meessportlase kategooriates veebihääletusel selgunud TOP3 kandidaatidele ka "Spordiaasta tähed 2023" otsesaate ajal telefonihääli anda. Saadud hääled liidetakse esimeses hääletusringis saadud häältele.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Suklese sõnul teeb muudatus hääletuse veelgi huvitavamaks. "Rahvahääletus lisab alati hääletusringi palju põnevust, sest tulemuste kõrval väärtustab sporti jälgiv inimene alati ka emotsioone, mida sportlased oma sooritustega on pakkunud," ütles Sukles. "Telesaate ajal saab neid emotsioone veelgi meenutada ning oma lemmikute poolt hääletada. Kutsun kõiki "Aasta sportlane 2023" valimisel kaasa lööma, sest iga hääl on oluline!"

Kandidaatide nimekirja kinnitanud EOK sportlaskomisjoni liige Johanna Talihärm: "Meie sportlased on andnud endast kõik ja saavutanud suurtel spordiareenidel kõrgeid kohti nii õhus maal kui vees! Iga Eestit esindav sportlane on tunnustust väärt, kuid nüüd on aeg välja selgitada need kõige-kõigemad. Igal tulihingelisel spordifännil on võimalus päriselt kaasa aidata nendele sportlastele, kes on neid tänavu kaasa elama utsitanud ning neid mõjutanud."

2023. aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selguvad rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja spordialaliitude hääletustulemuste liitmisel. Võrdsete lõplike punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane. Lisaks valitakse aasta noorsportlane, kes selgitatakse välja spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste põhjal.

Eestis on aasta sportlasi valitud 92 aastat. 2022. aastal valiti aasta naissportlaseks freestyle-suusataja Kelly Sildaru, meessportlaseks kümnevõistleja Janek Õiglane, aasta võistkonnaks rallipaar Ott Tänak-Martin Järveoja ja aasta treeneriks Sloveenia kettaheitja Kristian Cehi juhendaja Gerd Kanter. Aasta noorsportlase tiitli pälvis kõrgushüppaja Karmen Bruus.

