UFC võitlusõhtul tiitlivööd uusi omanikke ei saanud

Eelmise aasta suvel otsustavas raundis kaotusseisust Kamaru Usmani uskumatu jalalöögiga nokauteerinud Edwards kohtus selle aasta kevadel taaskord Usmaniga ning kaitses siis kindlalt enda tiitlit. 2018. aastal kaaluklassi valitsejaks tõusnud Covingtoni jaoks oli see kolmas võimalus taas tiitel võita, varasemalt jäi ta kahel korral Usmanile alla.

Pühapäeva hommikul aga võitjas suurt kahtlust ei olnud: kõik kolm kohtunikku hindasid matši Edwardsi kasuks seisuga 49:46. Muidu suurepärase vastupidavusega hiilgav ameeriklane ei suutnud tempot dikteerima hakata ning Edwards püsis distantsil, nokkides ameeriklast jalahoopidega. Covington suutis küll paar korda matši põrandale viia, kuid Edwards pääses olukorrast ning kontrollis jalgadel matši täielikult.

Covingtoni ja Edwardsi vahel oli ka parajalt pinget, sest vastuoluline ameeriklane proovis matšieelsel pressikonverentsil vastase naha alla pugeda, mainides Edwardsi isa surma. "See matš oli minu jaoks väga emotsionaalne," sõnas britt pärast võitu. "See tüüp kasutas mu isa surma meelelahutuse jaoks. Mu isa mõrva. Ma pidin päris pikalt rahunema ja keskenduma. Ta on hea võitleja, aga lihtsalt räpane inimene."

AND STILL



Leon Edwards retains the UFC welterweight title following a dominant performance at #UFC296 pic.twitter.com/PaCMiRnV7Y — ESPN MMA (@espnmma) December 17, 2023

Kärbeskaalus kaitses brasiillane Alexandre Pantoja ameeriklase Brandon Royvali vastu enda tiitlivööd, võites matši kohtunike otsusega. Kaks kohtunikku hindasid brasiillase võitu seisuga 50:45, üks kohtunik sai tulemuseks 49:46.

Võitlusõhtu põhimatšides alistas usbekk Šavkat Rahhmonov USA karateka Stephen Thompsoni kägistusvõttega, britt Paddy Pimblett alistas otsusega vanameister Tony Fergusoni ning Josh Emmett lülitas võimsa parema käega Bryce Mitchelli tuled kustu.

UFC järgmine võitlusõhtu toimub Eesti aja järgi ööl vastu 14. jaanuarit, järgmine tiitlimatš on 21. jaanuari varahommikul.