100 spordihetke | Suusataja Raul Olle

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. Seekordne lugu räägib pikamaasuusataja Raul Ollest, kes on Vasaloppeti suusamaratoni võitja.

Oli märtsikuu esimene nädalavahetus aastal 2000. Hommikul kell kaheksa on Rootsis Sälenis 15 000 inimest traditsioonilise Vasaloppeti suusamaratoni stardis. Raske sõidu poolel maal on juba selge, et enamiku tele-eetri ajast võtab endale soolosõitu tegev liider, Haanja mees Raul Olle.

Rootsi kuninga Gustav Vasa järgi nime saanud 90 kilomeetri pikkune suusamaraton on pikamaasuusatajate aasta tähtsaim rituaal. Iga selle maratoni võitja kirjutatakse igavesti kuldsete tähtedega suusatamise ajalukku.

Neli tundi ja 14 minutit hiljem oli Raul Olle Moras finišis, sai kaela traditsioonilise võidupärja ja igaks juhuks ka tutvustas ennast.

Vasaloppeti võidupärg läheb üliharva mitte-rootslaste kaela. Vähemalt korra oleme ka meie saanud tunda uhkust, et legendaarse suusamaratoni on esimesena lõpetanud Eesti mees.