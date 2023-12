Tattar valiti teist aastat järjest maailma parimaks mängijaks

Kristin Tattaril jääb selja taha unelmate hooaeg. Maailma esinumber võitis kokku 12 profituuri etappi ja finišeeris veel neljal etapil poodiumi teisel astmel. Hooaja jooksul õnnestus tal võita kõik neli kõrgeima kategooria võistlust, jõudes esimese naise suure slämmini. Lisaks triumfeeris Tattar kodustel Euroopa meistrivõistlustel ning kaitses sügisel ka maailmameistritiitlit.

Tattari sõnutsi on selline tunnustus ilusale hooajale kirsiks tordil. "Kuigi ma igapäevaselt sellistele auhindadele ei mõtle, siis on see loomulikult suureks tunnustuseks. Minu ülesandeks on teha kõik endast olenev, et olla discgolfi rajal nii hea mängija, kui võimalik. Kui sellega kaasnevad lisaks võistluste võitudele ka muud tunnustused, siis see teeb loomulikult hingele pai ja toob naeratuse näole," selgitas Tattar.

Parasjagu uueks hooajaks kodumaal ettevalmistusi tegev valitsev discgolfi maailmameister on järgmise võistlusaasta kalendri enamvähem paika saanud. "On tore näha, et Disc Golf Pro Tour on otsustanud oma pilgud varasemast rohkem Euroopa poole suunata, tuues 2024. aastal Euroopasse lausa viis eliittaseme võistlust. Lisaks sellele, et saan teist aastat järjest kodupubliku ees maailma tippmängijatega mõõtu võtta, annab selline tuuri ülesehitus võimaluse suvel ligi kaks kuud kodus või kodule võrdlemisi lähedal viibida," rõõmustas ta.

Uus discgolfi hooaeg saab avapaugu juba 16. veebruaril Orlandos, kui toimub Disc Golf Pro Tour tähtede nädalavahetus. Kristin Tattar alustab oma hooaega suure tõenäosusega 7. märtsil, kui Texases leiab aset hooaja esimene topeltpunktidega DGPT+ võistlus Waco Annual Charity Open.