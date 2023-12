Aivar Pohlak: Thomas Häberli jätkamine peatreenerina oli lihtne otsus

"See oli pigem isegi lihtne otsus. Ma ütleks, et tänasel juhatuse koosolekul pärast seda, kui me kuulasime ära Thomas Häberli esitluse minevikust ja tulevikust," alustas Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak. "Juhatus ikkagi keskendus sellele, et kuidas anda Thomas Häberlile, tema tiimile ja koondisele maksimaalne tugi selleks meie jaoks ülioluliseks mänguks [EM-valiksarja play-off mäng Poola vastu]."

Rahvusmeeskonna uuteks abitreeneriteks kinnitati pikaaegne Tallinna FC Flora peatreener Jürgen Henn ning endine koondislane Joel Lindpere. "Thomas Häberli presentatsiooni osa oli siis ka muutus tema treeneritetiimis, kus siis Norbert Hurda ja Ervin Gashi asemel on edaspidi siis Jürgen Henn ja Joel Lindpere oma erinevates rollides nagu Thomas seda näeb," jätkas Pohlak.

"Otsus oli lihtne ka seetõttu, et näeme, et pooleli on põlvkondade vahetuse protsess ja mõistlik on seda ka mitte katkestada," lisas ta.

Meeste koondis alustab uut aastat jaanuaris maavõistlusega Rootsi vastu, misjärel on märtsis ees sõelmäng Poolaga Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääsu nimel.