Olümpiamängude lood on jõudnud raamatukaante vahele

Raamatu autorid, spordiajaloolased Kaarel Antons, Rait Männik, Kalle Voolaid ning spordiajakirjanikud Ott Järvela ja Johannes Vedru, on kaante vahele pannud haarava ülevaate kõigist senitoimunud olümpiamängudest, tuues esile legendid, võidud ja kaotused alates Antiik-Kreeka olümpiamängudest kuni tänapäevani välja.

Lisaks Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi fotokogule on raamatu koostajate kasutada olnud väga rikkalik ja paljuski seni nägemata fotovalik Rahvusvahelise Olümpiakomitee arhiividest. Pildid aitavad värvikalt elustada olümpiamängude võtmesündmusi, tuues esile ka sealset atmosfääri ja emotsioone. Teost täiendab põhjalik statistika, kust leiab Eesti olümpiasportlaste tulemused, aga ka näiteks olümpiatule süütajad, olümpiamedalite arenguloo ja palju muud.

Raamatu ühe autori, spordimuuseumi kuraatori Rait Männiku sõnul annab enam kui 550-leheküljeline "Olümpia lugu" ülevaate sellest, milline on olnud eri aegadel olümpialiikumise tervis, millistest tõekspidamistest on lähtutud, mis aladel võisteldud ja kes tõusnud kõige silmapaistvamateks atleetideks. "Muidugi on erilise tähelepanu all eestlaste käekäik – meie sportlaste minekud ja tulekud, erakordsed saavutused ja medalivõidud, aga lisaks oleme aeg-ajalt piilunud ka lähinaabrite saavutuste laekasse," täpsustab Männik.

Spordiajakirjaniku ja raamatu kaasautori Johannes Vedru arvates on olümpiateemaline ülevaateteos oluline jätk viis aastat tagasi ilmunud Eesti spordiloo tervikkäsitlusele "Eesti Spordi Lugu" ning koos moodustavad need spordisõbrale olulise lugemisvaramu. "Kahtlemata on teos sobilik ka noortele spordihuvi tekitamiseks ja koolides õppematerjalina kasutamiseks," kinnitab Vedru.

Raamatu lehekülgedel kohtub lugeja viie erineva autoriga, kellest igaühele on jäänud omad eelistused ja tõlgendamisruum. "Autorite erinevad lähenemisviisid näitavadki hästi nii kultuurivaldkonna mitmepalgelisust kui ka Eesti olümpialiikumise rahvusvahelisust," lisab spordimuuseumi peavarahoidja ja teose autor Kaarel Antons.

Enne 8. detsembrit saab "Olümpia lugu" eeltellida aadressil spordiraamat.spordimuuseum.ee ning hiljem soetada spordimuuseumist kohapealt ja kõigist hästivarustatud raamatupoodidest üle Eesti. Raamatu avaldamist toetas Eesti Kultuurkapital.