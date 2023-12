Kapper: ootame juba uut Rahvuste liigat, et teha vigade parandus

Esmakordselt toimunud jalgpalli naiste Rahvuste liiga C-tasandil sai Eesti kolm võitu, ühe viigi ja kaks kaotust ning alagrupis Iisraeli järel teise koha. Kaks suureskoorilist võitu tulid viimaseks jäänud Armeenia üle ehk teise koha saanud naiskondade arvestuses läksid need tulemused mahaarvamisele ja nii jäid eestlannad lõpuks esimesena joone alla. Üleminekumängudele pääsesid Läti, Montenegro ja Bulgaaria.

"Tulemus ei jätnud kõige paremat maiku, aga teisalt olen väga õnnelik, et meil oli nii palju võimalusi," rääkis Iisraeli vastu Eesti ainsa värava löönud Lisette Tammik mängu järel. "Üks õnnestus, kindlasti oleks võinud ka rohkem lüüa, aga on hea meel, et suutsime tekitada palju olukordi. Puudu jäi viimasest heast söödust või löögist raami: olukordi oli, aga lihtsalt ei löönud seekord ära."

Septembri lõpus pidi Eesti Tartus tunnistama Iisraeli 5:0 paremust, sarnaselt teisipäevale lõid vastased ka siis kiire avavärava.

"Seekord oli Iisrael meile tuttavam, teadsime, mis meid ees ootab. Tänane mäng oli suurema kaaluga kui Tartus peetud kohtumine, palju oli mängus, aga üritasime võtta sellest maksimumi. Olime vaimselt rohkem valmis kui septembris, rahul olen ka väravaga," rääkis kaaspeatreener Sirje Kapper. "Natuke peab kindlasti tegelema veel üleminekutega: suutsime ise rohkem palli vallata ja leidsime ruumid üles, aga samas avasime ise liiga palju riimi."

"Kui vaadata, et oleme alagrupis teised, on see väga hea tulemus. Meie jaoks uus kogemus millegi peale mängida: tüdrukutel ja treeneritel läheb veel natuke aega, et sellega harjuda. Ootame juba uut Rahvuste liigat, et teha suur vigade parandus," kinnitas Kapper.