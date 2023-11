Franziska Preuss: ma ei ole siiani saanud näidata, mis minu sees on

Franzi, hea tulemus hooaja alguses tähendab sulle kindlasti palju?

Jah, ma olen väga õnnelik ning rahul. Lisaks olen enda üle uhke. Ei ole lihtne hooaeg vahele jätta ning enesekindlalt tagasi tulla. Suvel peab palju tööd tegema ka vaimselt.

Ma ei ole sinuga eelnevatel hooaegadel palju rääkinud, sest pole olnud paljust rääkida. Sul on palju vigastusi ning probleeme ja siis tuled sa jälle tagasi. Mis sind motiveerib?

Jah, see on tõsi. Mul on olnud palju probleeme tervisega. Mul on siiani see tunne, et ma ei ole saanud näidata, mis minu sees on. See motiveerib mind ja ma arvan, et mul on hea pere ning sõbrad, kes mind toetavad. Nad tekitavad minus hea tunde ja panevad mind endasse uskuma. Kõige rohkem motiveeribki mind see, et tervena olen rohkemaks võimeline.

Hooaja avavõistlusel Sjusjoenis arvasime, et norralastega võistlemine tuleb katastroof. Norralastel pole MK-sarjas seni ühtegi võitu. See näitab, et ka suusapoolel annab nendega konkureerida.

Kaks nädalat tagasi oli väga ärritav ka sõidu ajal näha, et meil ei ole nende vastu võimalust. Ma olen uhke meie hooldetiimi üle, nad on teinud head tööd. Ei ole lihtne leida midagi uut, mis toimib. See on kõigile uus olukord. Nad on hästi hakkama saanud.

Lõpetuseks, väga hea esitus kogu tiimi poolt. See tähendab kindlasti palju, et hooaeg nii algas.

Jah, see on meie tiimile väga hea ning esimene pinge on maas. See on meile kõigile hea ning on hea näha, et teised kolm tüdrukut on väga heas vormis.

Treeningud sujusid hästi. See mõjub hästi enesekindlusele, meediale ning saame keskenduda laskesuusatamisele, Meie treener alati ütleb, et nüüd on aeg mängida.