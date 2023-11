Susan Külm sõitis välja karjääri parima koha, võitja selgus ülinapilt

Külm läbis kolm esimest tiiru puhtalt ja hoidis kümnendat positsiooni, aga viimases tiirus jäi üks märk üles. Vastasel juhul oleks eestlanna ilmselt lõpetanudki esikümnes.

27-aastase Külma senine parim koht MK-sarjast pärines samuti tavadistantsilt, eelmisel hooajal sai ta Ruhpoldingis 29. koha. "15 on hoopis teistsugune sõit kui sprint või teatevõistlused," kommenteeris Külm ERR-ile.

"Tuleb tunduvalt teistsuguse tempoga sõita, mis on endale natuke harjumatu. Laskmisega olen peaaegu rahul. Viimasest tiirust see üks jääb natuke kripeldama. Ma olen sel aastal juba neli nulli ära teinud ja tahan iga kord nii teha."

"Kindlasti loodan, et see ei ole veel minu tipp," lisas ta. "Tunnen, et see ei ole veel minu hea sõit. Olen kindel, et läheb paremaks ja loodan, et samm edasi on veel suurem."

Eestlannadest jõudis punktikohale ka Tuuli Tomingas, kes oli 33. (2; +3.58,7). Regina Ermits teenis 58. (3; +5.28,1) ja Hanna-Britta Kaasik 96. koha (8; +11.53,9).

Itaalia laskesuusatajal Lisa Vittozzil jäi kolmandas tiirus üks märk üles, aga suutis nii kiiresti suusatada, et puhtalt lasknud sakslannat Franziska Preussi lõpuks ikkagi 0,1 sekundiga edestada. Ühtlasi tähistas see aegade napimat võitu MK-sarjas.

Kolmanda koha sai sakslanna Vanessa Voigt (0; +10,1), kaheksa hulka jõudsid ka norralanna Karoline Offigstad Knotten (1; +46,5), sakslanna Sophia Schneider (1; +1.01,0), austerlanna Lisa Theresa Hauser (0; +1.07,7) ning norralannad Ingrid Landmark Tandrevold (2; +1.09,7) ja Marthe Krakstad Johansen (1; +1.29,6).

Enne võistlust:

Kokku läheb rajale 101 laskesuusatajat, nende seas Susan Külm (number 24), Tuuli Tomingas (40), Regina Ermits (71) ja Hanna-Brita Kaasik (99).

Tegemist on hooaja esimese individuaaldistantsiga. Starti tuleb ka eelmise MK-hooaja üldarvestuse esikolmik ehk Julia Simon (25), Dorothea Wierer (14) ja Lisa Vittozzi (11).

Eelmisel hooajal oli MK-sarjas kolm tavadistantsi ning ühe võidu said ka itaallannad Wierer ja Vittozzi. Hooaja avaetapil võitis aga rootslanna Hanna Öberg (28), kes tuli Oberhofis ka maailmameistriks.