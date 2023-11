Eestis tõstab pead sportronimine

Sportronimine on maailmas nii jõudsalt populaarsust kogunud, et on jõudnud ka olümpiakavva. Ka Eestis korraldatakse aina kõrgema tasemega võistlusi, mis toovad kokku ronimishuvilisi nii meilt kui ka piiri tagant. Eelmisel nädalavahetusel kohtusid meie ja lähiriikide parimad Eesti karikasarja viimasel etapil. Nende seas oli ka muudelt elualadelt tuttavaid tegijaid.

"Mina olen roninud kuskil kuus-seitse aastat ja isiklikult mulle see meeldib, aga ta on hästi arenev spordiala Eestis, et kui mina alustasin, siis oli neil üks saal Eestis. Praegu on neid kuskil kuus või seitse, et see ikkagi päris jõudsalt areneb," rääkis ETV ekraanidelt tuttav Ott Nool.

Tallinnasse võistlustele tulnud 185 ronijat annab tunnistust ala aina kasvavast populaarsusest Eestis, kuna ronimine nõuab nii füüsilist kui ka mentaalset pingutust.

"Minu jaoks on see üldse üllatav, kui palju Eestis ronijaid on. Meil kõige kõrgem mägi on Munamägi, et kuskil nagu otseselt turnida pole, aga sellegi poolest on see meil äärmiselt arenenud. Eesti ronimisliit on endale tuuletiibadesse saanud ja areneb väga jõudsalt. Ja ma arvan, et ei ole enam kaugel aeg, kus võib Eesti ronijatest isegi tihemini rääkida," lisas Nool.

Kui suuremad ronimissaalid on jaotunud Tallinna ja Tartu vahel, siis võimalus väiksemates kohtades treenida on olemas üle Eesti. "Baltikumis oleme suht heal tasemel. Just tänu sellele Kivi saalile saame korralikult trenni teha," märkis Keit Nurga. "Aga ma loodan, et me oleme heal tasemel ja läheb aina paremaks tänu võistlustele ja mida rohkem me saame ringi reisida."

Sportronimine kuulub ka 2024. aasta Pariisi suveolümpia kavva.