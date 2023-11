Hispaania lõpetas valiksarja võiduga, noor poolkaitsja sai vigastada

Gavi vigastas põlve esimesel poolajal, kui oli langevat palli alla võtmas ja taha astudes juhtus midagi parema jala põlvega. Barcelona ridadesse kuuluv mängumees lahkus väljakult pisarais.

"See on väga keeruline olukord Gavile, Barcelonale, koondisele ja mulle. Selline tunne, nagu oleksime mängu kaotanud," tunnistas Hispaania peatreener Luis de la Fuente pressikonverentsil. "See on jalgpalli inetu pool ja mul on väga kahju. Ootame, mis uuringud näitavad, kui tõsine see vigastus on. Aga minu jaoks on see kõige kibedam võit, mida olen kunagi enda elus kogenud."

Hispaania asus kohtumist juhtima juba neljandal minutil, kui värava lõi Robin Le Normand. Gruusia viigistas kõigest kuus minutit hiljem Hvitša Kvaratshelia väravast. 55. minutil viis Ferran Torres Hispaania 2:1 ette ning 72. minutil lõi Luka Lochošvili omavärava.

Hispaania oli pääsu finaalturniirile juba varem kindlustanud, valiksarjas võideti kaheksast mängust seitse, jäädes vaid korra alla Šotimaale. Hispaania lõpetas alagrupis 21 punktiga esikohal, teisena pääses edasi viimases voorus Norraga 3:3 viigistanud Šotimaa, kogudes 17 punkti. Norra oli 11 punktiga kolmas.

Tulemused:

A-alagrupp

Hispaania – Gruusia 3:1 (1:1)

Šotimaa – Norra 3:3 (2:2)

Tabeliseis: 1. Hispaania 21 punkti, 2. Šotimaa 17, 3. Norra 11, 4. Gruusia 8, 5. Küpros 0.

J-alagrupp

Bosnia ja Hertsegoviina – Slovakkia 1:2

Liechtenstein – Luksemburg 0:1 (0:0)

Portugal – Island 2:0 (1:0)

Tabeliseis: 1. Portugal 30 punkti, 2. Slovakkia 22, 3. Luksemburg 17, 4. Island 10, 5. Bosnia ja Hertsegoviina 9, 6. Liechtenstein 0.