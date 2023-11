Hein: peame raskest perioodist õppima, nüüd on vaja positiivset emotsiooni

Ametlikes mängudes pole Eesti koondis sel aastal saanud võidurõõmu tunda, viimase nelja valikmängu väravate vahe on 0:15. "All on kindlasti valusad kaotused, raske periood. Jälle on Austria ja Rootsi vastas, märtsis suutsime Austria vastu mängust palju positiivselt kaasa võtta, kindlasti üritame seekord sama ja siis ka Rootsi vastu," rääkis Hein.

"See on profijalgpalluri elu üks osa: sellega toime tulla ja sellest raskest olukorrast välja tulla. Peame sellest raskest perioodist õppima ja nagu öeldakse, proovima tugevamana tagasi tulla," sõnas Arsenalis mängiv Hein.

Koondise esiväravavahina seisis Hein postide vahel ka septembri alguses, kui nelja päevaga tuli mängudest Rootsi ja Belgia vastu võrgust korjata kokku kümme palli. "Eks ma vaatan kõik mängud ja väravad läbi. Kindlasti on kümme väravat ühe aknaga väga palju, aga jalgpalli tuleb mängida terve võistkonnaga. Kui me saame kõik tugevamaks ja hea hoo sisse, tuleb neid väravaid vähem," arvas ta.

Jalgpallikoondis kohtub 16. novembril A. Le Coq Arenal Austriaga ja kolm päeva hiljem võõrsil Rootsi koondisega. "Pärast sellist rasket perioodi on eelkõige vaja positiivne emotsioon ja hea tunne tagasi saada. Ka positiivne mängupilt on väga tähtis. Peame saama korrektuurid teha nii kaitses kui üleüldiselt mängupildis," sõnas Hein.