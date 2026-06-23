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Alžeeria pööras Jordaania vastu kaotusseisu võiduks

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Alžeeria jalgpallikoondis teenis Põhja-Ameerikas toimuval MM-finaalturniiril vägeva võidu, kui alistas kahe teise poolaja tabamusega Jordaania 2:1.

Jordaania läks kohtumist juhtima 36. minutil, kui Nizar Al Rashdan karistusala äärelt peale lüüa sai. Eduseis püsis päris pikalt, kuid 69. minutil realiseeris Nadir Benbouali peaga Riyad Mahrezi tsenderduse ning viigistas seisu.

Alžeerlased jätkasid jahti võiduväravale ning jõudsid 82. minutil ka sihile, kui Amine Gouiri nurgalöögi järel tekkinud olukorras palli väravasse toksas. Esmapilgul paistis, et alžeerlane võis olla suluseisus, aga videokohtuniku abil kontrolliti olukord üle ning Alžeeria läks juhtima 2:1.

Jordaania sai seejärel veel mõne võimaluse tabloole viik tuua, kuid viigiväravat ei sündinud ja Alžeeria teenis oma koondise ajaloo kolmanda võidu maailmameistrivõistlustelt.

J-alagrupis on Argentina kahe võiduga edasipääsu kindlustanud, alistades nii Austria kui ka Alžeeria. Teise koha selgitavadki välja need kaks koondist, kes kohtuvad Eesti aja järgi öösel vastu 28. juunit.

J-alagrupp

Jordaania

1
:
2

Alžeeria

90:00

  • Al Rashdan36'
  • Benbouali69'
  • Gouiri82'

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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