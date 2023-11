100 spordihetke | Ujumise olümpiavõitja Ivar Stukolkin

Ivar Stukolkin võitis 1980. aastal Moskva suveolümpial 19-aastaselt kahel järjestikusel päeval kaks olümpiamedalit. See saavutus on seda erilisem, et need ongi jäänud meile seni ainsateks ujumise olümpiamedaliteks.

Esmalt ujus Stukolkin 4x200 meetri vabaltujumise finaalis kolmandat vahetust ja tema kuldmedal oli Eesti sportlaste Moskva olümpialt võidetud neljast kullast esimene.

Päev hiljem teenis Stukolkin pronksi 400 meetri vabaltujumises. Temast sai Eesti läbi aegade noorim olümpiamedalist ja seda tiitlit hoiab ta siiani.

Ivar Stukolkin jõudis medalini ka maailmameistrivõistluste teateujumises ja oleks medalipretendent olnud ka 1984. aasta Los Angelese olümpiamängudel, kuid sinna Nõukogude Liidu koondis ei läinud ja nii sai taas meie andekas sportlane tunda spordi ja poliitika kibedat seotust.