Kalev/Cramo jääb ilmselt Kovliarita: meil pole võimalusi kedagi üle maksta

21-aastane Kovliar on Hispaania meedia andmetel liitumas sealse kõrgliigatiimi Obradoiroga. Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ei teinud Delfi Spordiga rääkides saladust, et ilmselt jäädakse andekast mängujuhist ilma.

"Niikaua kui konkreetset allkirja pole, ei saa midagi kindlalt öelda, aga põhimõtteliselt on seis sama nagu kuulujutud räägivad. Talle on tehtud erinevaid pakkumisi ja meil pole selliseid võimalusi, et kedagi kinni hoida või üle maksta, eriti kui jutt on Hispaania kõrgliigast," ütles Rannula.

Kolmapäeval peetava FIBA Europe Cupi alagrupimatši Brindisiga teeb Kovliar juhendaja sõnul veel kindlasti kaasa. Selleks ajaks võib mängija tulevik juba selge olla.

Kovliar on kahes Europe Cupi mängus Eesti klubi kasuks toonud keskmiselt 18,5 punkti ja 7,5 resultatiivset söötu. Eesti-Läti liigas on Ukraina koondislase näitajad 14,4 punkti ja 6,3 söötu.