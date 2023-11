Viimase sekundi vise andis Baskoniale Euroliigas magusa võidu

Baskonia võitis teise veerandaja koguni 30:9, aga kodumeeskond hakkas kolmandal perioodil 8:0 vahespurdi toel mängu tagasi tulema ja lubas Baskoniale viimase kümne minutiga vaid kaheksa punkti.

Giannoulis Larentzakise tabavad vabavisked viisid Olympiakosi kümme sekundit enne mängu lõppu ühe punktiga ette, aga viimane rünnak tõi Baskoniale siiski võidu, kui 0,7 sekundit enne lõpusireeni tabas keskpositsiooniviske Codi Miller-Mcintyre.

Kotsar viibis väljakul 16 minutit ja viskas selle ajaga neli punkti, võttis kaks lauapalli, andis kaks korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike. Raieste tabas 12 minuti jooksul oma ainsa viske, andis kaks resultatiivset söötu ja võttis ühe lauapalli. Baskonia resultatiivseim oli 20 punkti visanud Chima Moneke, üleplatsimeheks kerkis NBA kogemusega Isaiah Canaan, kes tabas kaheksast kaugviskest viis ja viskas Olympiakosi kasuks 23 punkti.

Viimaste sekunditega sai Baskonia võidu ka eelmises Euroliiga mänguvoorus, kui kodus alistati Belgradi Partizan 84:83.

Euroliiga tabelis on Baskonia kolme võidu ja nelja kaotusega kümnendal kohal, teise järjestikuse kaotuse saanud Olympiakos on sama võitude-kaotuste suhtega kaheksas. Nendega samal pulgal on ka kolmanda järjestikuse kaotuse saanud Kaunase Žalgiris, kes pidi lisaaja järel tunnistama Anadolu Efese 86:82 paremust.